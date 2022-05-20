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Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığında Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Bayburt Üniversitesi rektör yardımcılığına atanan Prof. Dr. Mahir Kadakal düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığında Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
20 Mayıs 2022 Cuma 15:01

BAYBURTGÜNDEM- Bâbertî Külliyesi rektör yardımcılığı makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, rektör yardımcılığını görevini yürüten Prof. Dr. Metin Uçurum, görevini rektör yardımcılığına atanan Prof. Dr. Mahir Kadakal’a devrederek, kendisine başarılar diledi.

Devir teslim töreninde konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bugüne kadar yapmış olduğu başarılı hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Uçurum’a teşekkür ederek; yeni rektör yardımcısı Prof. Dr. Kadakal’ı tebrik etti.

Rektör yardımcılığı görevine başlamasından dolayı mutluluğunu dile getiren Prof. Dr. Kadakal ise, bu kutlu görev için desteklerini esirgemeyen Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını ifade etti.

Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fatih Gürbüz, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Albayrak, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Ceyhan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hamit Emre Kızıl ile akademik ve idari personeller katıldı.

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