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Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Ümmügülsüm Erdoğan atandı

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, düzenlenen tören ile görevine başladı.

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Ümmügülsüm Erdoğan atandı
03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:36

BAYBURTGÜNDEM- Programda konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Üniversitesinde ilk defa kadın bir akademisyenin rektör yardımcısı olarak atandığını vurguladı. Gerçekleştirilen atamanın Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Rektör yardımcılığına atanan Prof. Dr. Erdoğan’ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. 

Gıda Mühendisliği profesörü olan Erdoğan ise; böyle önemli bir pozisyonda görev imkânı verildiği için kendisini ayrıcalıklı hissettiğini ifade etti. Yeni görevine başlamasından dolayı mutluluğunu dile getirdi. Desteklerinden dolayı Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını sözlerine ekledi.

Programda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul da yer aldı.

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