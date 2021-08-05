Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Ali Savaş Bülbül Atandı

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, düzenlenen tören ile görevine başladı.
BAYBURTGÜNDEM- Programda konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gerçekleştirilen atamanın Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Prof. Dr. Bülbül’ü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Prof. Dr. Bülbül ise; yeni görevine başlamasından dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi. Desteklerinden dolayı Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını sözlerine ekledi.
Programda; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım da yer aldı.