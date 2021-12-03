Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
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Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinden Kan Bağışı

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinden Kan Bağışı
03 Aralık 2021 Cuma 14:22

BAYBURTGÜNDEM-   Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Üstün Türker öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Bâbertî Külliyesi Spor Bilimleri Fakültesinde yapıldı. Düzenlenen kampanyaya akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bayburt Üniversitesi ile Türk Kızılay Erzurum ve Bayburt Şube Başkanlıkları iş birliğiyle gerçekleşen kan bağışı etkinliğine Genel Sekreter Nazmi Karabulut,  Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Genel Sekreter Yardımcısı Cuma Aytemur, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

“İyilik Kanımızda Var” sloganıyla düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılanlara teşekkür eden Dekan Yaman, kan bağışının önemine dikkati çekerek “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerimiz Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında çok önemli bir etkinlik düzenliyorlar. ‘Kan bir gün hepimize lazım olabilir’ cümlesini hiç unutmamalıyız. Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek kan verme konusunda duyarlılığın artırılmasına destek olan öğrencilerimizi, akademik ve idari personelimizi tebrik ediyorum.” dedi.

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