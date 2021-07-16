Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Makale Yarışmasında Önemli Başarı Elde Etti

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldıkları ödüllü makale yarışmasında önemli dereceler elde ettiler.

BAYBURTGÜNDEM- Bakırçay Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Neden Sağlık Yönetimi'’ konulu ödüllü makale yarışmasına Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören çok sayıda öğrenci katıldı. Bayburt Üniversitesini temsilen yarışmaya katılan öğrenciler ise ilk on aday içerisinde yer alarak önemli bir başarıya imza attılar. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden Melike Bozkurt “Sağlık Yönetimi Bölümü Tercihi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makalesiyle ikinci olurken, dördüncü sınıf öğrencilerinden Arife Köklüoğlu ise “Neden Sağlık Yönetimi” başlıklı makalesi ile dokuzuncu oldu.

Elde ettikleri sonuçlardan dolayı mutluluklarını ifade eden öğrenciler, desteklerinden ötürü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ve bölüm hocalarına teşekkürlerini ilettiler.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Rektör Türkmen ise akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel araştırma ve projelerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye’nin akademik alandaki artan gayret ve çabalarını da hatırlatarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.