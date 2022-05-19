Bayburt Üniversitesi, Öğrenci Merkezli Proje Çalışmalarına Devam Ediyor

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

BAYBURTGÜNDEM- Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bu destek programı doğrultusunda Bayburt Üniversitesi 204 üniversite arasından 33. sırayı alarak oldukça büyük bir başarı elde etti.

“Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Bayburt Üniversitesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesinden 5, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 10, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan 9, Demirözü Meslek Yüksekokulundan 3, Mühendislik Fakültesinden 4, Eğitim Fakültesinden 2, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan 3, Spor Bilimleri Fakültesinden 1 proje olmak üzere toplam 37 proje destek almaya hak kazandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Öğrenci merkezli olan bu teşvik amaçlı proje başlığında bugüne kadar aldığımız toplam proje sayısının üzerine çıktık. Öğrencilerimizi merkeze koyarak proje yaklaşımlı çalışmalarımızı artıracağız. Bu süreç içerisinde katkı sağlayan üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezimize ve tüm akademisyenlerimize yürekten teşekkür eder, öğrencilerimizi tebrik ederim.” dedi.