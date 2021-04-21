Bayburt Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen oldu

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı.

İki yıldır Bayburt Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Mutlu Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevinde iken rektörlüğe adaylığını açıklayan Prof. Mutlu Türkmen, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bayburt Üniversitesi Rektörü oldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığını da yapan Prof. Mutlu Türkmen, Türk spor tarihinde uluslararası federasyon başkanlığına seçilen ikinci kişi.

Prof. Dr. Mutlu Türkmen kimdir?

Mutlu Türkmen, 1973 Gümüşhane Şiran Arıtaş Köyü doğumlu.

İlköğrenimine Arıtaş Köyü İlkokulunda başlayıp, Ankara Karşıyaka İlkokulunda tamamladı. Daha sonra sırasıyla Özel Yükseliş Lisesi Orta Kısmı ve Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesini tamamladı.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması, 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dallarından yüksek lisans dereceleri aldı.

2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) anabilim dalından doktora derecesi aldı. 2012 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim dalından ikinci doktora derecesini aldı. 30 Mart 2015 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumundan Beden Eğitimi ve Spor alanında Bilim Doçenti unvanı aldı. Türkmen, 21 Nisan 2020 tarihinde ise Bayburt Üniversitesi BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Profesör kadrosuna atandı.

Türkmen, 1997-2010 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi’nde İngilizce Okutmanı olarak görev yaptı. 2010-2012 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda öğretim görevlisi ve 2012’den itibaren öğretim üyesi olarak görev üstlendi. 2012-2016 yılları arasında aynı okulda Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016-2019 arasında ise Rekreasyon Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 15 Mart 2019 tarihinde Bayburt Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümünde, 21 Nisan 2020 tarihinde ise aynı okulda Antrenörlük Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaya başladı. Ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde dekan vekili olarak görevlendirilen Türkmen, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Rektör Yardımcılığı görevine atandı.

1984-1999 yılları arasında aktif olarak Taekwondo sporu yaptı ve çok sayıda ulusal-uluslararası turnuvada yarıştı. Türkiye ve Bosna-Hersek’te antrenörlük deneyimleri oldu.

Herkes İçin Spor Federasyonu, Üniversite Sporları Federasyonu, Halk Oyunları Federasyonu, Dans Federasyonu, Güreş Federasyonu, Muay Thai Federasyonu, Kano Federasyonu gibi çok sayıda ulusal federasyonda başta yönetim ve denetim kurulları olmak üzere çeşitli kurullarda görev yaptı. 2005-2007 yılları arasında Badminton Federasyonu teknik kurul üyesi olarak görev yaptı ve 2007 yılında Milli Takım antrenörlüğü görevini üstlendi.

2005’teki kuruluşundan itibaren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun Başkan Vekili olarak görev yaptı ve 8 Haziran 2018 tarihinde Federasyon Başkanlığına seçildi.

26 Mayıs 2018 tarihinde Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığına seçilen Türkmen, Türk spor tarihinde uluslararası federasyon başkanlığına seçilen ikinci kişi olarak ismini Türk Spor tarihine yazdırdı. Ayrıca 2008 yılından beri Uluslararası Petank Federasyonu (FIPJP) ve 2013 yılından beri Uluslararası Volo Federasyonu (FIB) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012 yılında Akdeniz Bocce Birliği Başkanı ve 2011 yılında Balkan Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri görevlerini üstlenmiş ve bu görevlerini de 2016 yılına kadar sürdürmüştür. Halen çok sayıda uluslararası spor teşkilatında üst düzey yönetim görevleri ifa etmektedir.

Türkmen, birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonasının düzenleme kurulu başkanı olarak görev yapmış, 2013 Akdeniz Oyunlarında uluslararası teknik delege (Bocce) olarak görev almış, 2017 yılında İşitme Engelliler Olimpiyatlarında (Bowling) müsabaka yöneticiliği görevi yapmış, ayrıca çok sayıda uluslararası bilimsel spor kongrelerinde Kongre Başkanı ve Kongre Genel Sekreteri gibi önemli sorumluluklar üstlenmiştir. 2013 -2019 arasında International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) isimli bilimsel-hakemli derginin baş-editörlüğü görevini üstlenmiş ve halen Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin de yayıncılığını yürütmektedir.

İleri derecede İngilizce, orta derecede Arapça ve Fransızca, temel seviyede Almanca ve İbranice bilen Türkmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.