Bayburt Üniversitesi Nijerya'daydı

Bayburt Üniversitesi, Afrika'nın Geleceği Vizyonu ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Nijerya'daydı

BAYBURTGÜNDEM- Uluslararası eğitim anlaşmaları ile bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen Bayburt Üniversitesi, 2050 yılının küresel güç merkezlerinden olması beklenen Afrika'nın geleceğine dokunmak için eğitim diplomasisini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu bağlamda gerçekleşen Erasmus+ KA107 projesi kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Citiedge Üniversitesini ziyaret ederek bölgesel işbirliklerini hayata geçiren Bayburt Üniversitesi akademisyenleri, yükseköğretim kademesindeki yerel diplomatlar, Türkiye Abuja Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü ile proje ortaklıkları üzerine verimli görüşmeler yaptı.

'Yerel Değerlerle Yükselen Evrensel Üniversite' kimliği için yüzlerce üniversite ile bölgesel ve uluslararası ortaklıklar geliştiren Bayburt Üniversitesi, sömürgeciliğin tarihini kırarak kendi geleceğini belirlemek isteyen Afrika'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olmak için diplomatik hareketliliklerini sürdürüyor. Teknik Bilimler MYO öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kaya'nın yürütücüsü olduğu; Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kömür, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Kadir Öztekin ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özdemir'in ortak oldukları Erasmus+ KA107 projesi kapsamında ilk ayağı tamamlanan Nijerya ziyareti, bölgesel kazanımlar ve güçlendirilmiş uluslararası işbirliği konularında tarihi gelişmelere sahne oldu. Başkent Abuja'daki Citiedge Üniversitesi özelindeki ziyaret, Nijerya yükseköğretim bürokrasisinin dahil olduğu bir dizi diplomatik temasla genişletildi. Ziyaret kapsamında dersler vererek Bayburt Üniversitesinin eğitim vizyonunu tanıtan proje ekibi, karşılıklı tecrübe paylaşımlarına ön hazırlık olması için süreçler hakkında detaylı incelemelerde bulundu. Proje ekibi adına ziyareti değerlendiren Erasmus Koordinatörü Kömür, Türkiye'nin Afrika halkları nezdindeki imajını görmenin kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Kömür, "Bu topraklara yabancılar hep sömürgeleştirmek için gelmiş. Türk olduğumuzu öğrenen herkes, bize gelecek için bir umut gözüyle bakıyor. Afrika, geleceği ipotek edilmeye çalışılan bir ezgin coğrafya olmasın diye çaba gösteren ülkemiz, bölgenin özgür geleceğine destek olmak için bizlere görev veriyor. Bizler Bayburt Üniversitesinin ve devletimizin gönül elçileri olarak Nijerya'nın geleceğine dokunduk. Çocuklara üniversitemizi ve ülkemizi anlattık, dersler verdik. Belki de burada el ele tutuştuğumuz küçük dostlarımız gelecekte üniversitemizde öğrenim görecekler. Burada edindiğimiz kazanımlar, gelecek nesillere miras kalacak bir kültürler mozaiğidir. Böyle bir imkanın oluşmasına katkı sunan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen olmak üzere, Ulusal Ajans'a, Türkiye Abuja Büyükelçiliğine, Yunus Emre Enstitüsüne ve bizleri çok güzel ağırlayan Nijeryalı dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası bilgi almak için proje ekibi ile görüşen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Afrika ile Türkiye'nin ortak bir geleceğin paydaşları olması için atılan bu adımların önemine dikkat çekti. Bayburt Üniversitesinin Türkiye'nin güzide bir eğitim kurumu olmanın ötesinde bir kültür elçisi olduğuna da vurgu yapan Rektör Türkmen, kapsamlı ziyarette birçok ulusal ve uluslararası kuruluşla güçlü ilişkiler kurmaları vesilesiyle proje ekibine teşekkür etti. Abuja Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte başka ortak çalışmalar geliştirmeyi düşündüklerini belirten Rektör Türkmen, 'Biz, yalnızca bu coğrafyanın değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu olmanın bilinciyle geleceğin eşit ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dayanan yeni düzenini herkes için geçerli kılacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi. Rektör Türkmen, 'Projemizin ilk aşaması bizim ziyaretimizle tamamlandı. İkinci aşamada Abuja'daki Citiedge Üniversitesinden akademik temsilcileri üniversitemizde ağırlayarak karşılıklı işbirliğini ve gönül bağlarını pekiştireceğiz' diyerek sözlerini noktaladı.