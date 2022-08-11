2022-2023 akademik yılı için öğrenci alım ilanına çıkan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün 15 tezli yüksek lisans, 6 doktora ve 1 tezsiz yüksek lisans programına yapılan yoğun başvurular artarak devam ediyor.
2022-2023 akademik yılı için öğrenci alım ilanına çıkan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün 15 tezli yüksek lisans, 6 doktora ve 1 tezsiz yüksek lisans programına yapılan yoğun başvurular artarak devam ediyor.
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Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Çevrimiçi Başvurular arttı.

2022-2023 akademik yılı için öğrenci alım ilanına çıkan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün 15 tezli yüksek lisans, 6 doktora ve 1 tezsiz yüksek lisans programına yapılan yoğun başvurular artarak devam ediyor. Çevrimiçi (online) Başvuru ve ön kayıt süreci 12 Ağustos mesai bitimine kadar devam edecek.

Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Çevrimiçi Başvurular arttı.
11 Ağustos 2022 Perşembe 11:00

BAYBURTGÜNDEM-  Yeni yüksek lisans ve doktora programlarıyla büyüme ivmesini sürdüren Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilanında Antrenörlük Eğitimi (Tezli YL ve Doktora), Beden Eğitimi ve Spor (Tezli YL ve Doktora), Fizik (Tezli YL), İnşaat Mühendisliği (Tezli YL ve Doktora), İşletme (Tezli YL ve Doktora), Kimya (Tezli YL), Makine Mühendisliği (Tezli YL), Matematik Eğitimi (Tezli YL), Organik Tarım İşletmeciliği (Tezli YL ve Doktora), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli YL), Temel İslam Bilimleri (Tezli YL ve Doktora), İslam Hukuku (Tezli YL), Türkçe Eğitimi (Tezli YL), Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi (Tezli YL), Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli YL) ve Mühendislik Yönetimi (Tezsiz YL) programlarına ilişkin kontenjanlara yoğun ilgi sürüyor.

Mülakat şartı bulunan tezli yüksek lisans ve doktora programları için tarih 17 Ağustos olarak belirlendi. Başvurusu kabul edilen adaylar için kesin kayıt ve yerleştirme işlemleri ise 22 Ağustos- 5 Eylül arasında gerçekleşecek.

Haberin detaylarına ilişkin bilgi almak; ilan şartlarını, önemli tarihleri, kontenjanları öğrenmek; ön kayıt ve başvuru yapmak için:

https://www.bayburt.edu.tr/tr/2022-2023-guz-yariyili-lisansustu-ogrenci-alim-ilani

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