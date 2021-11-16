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Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına Arif Erkul Atandı

Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına atanan Arif Erkul, düzenlenen tören ile görevine başladı.

Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına Arif Erkul Atandı
16 Kasım 2021 Salı 15:27
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BAYBURTGÜNDEM-Programda konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gerçekleştirilen atamanın Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Daire Başkanı Erkul’u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Daire Başkanı Erkul ise yeni görevine başlamasından dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi. Desteklerinden dolayı Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını sözlerine ekledi.

Programda; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Çetin Yaman, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Yavuz Kaan Konuk da yer aldı.

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