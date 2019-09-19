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Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi 1500 Kişilik Yemekhaneyle Hizmete Başladı

Bayburt Üniversitesi’nin personel ve öğrencilerine yönelik modern sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan Kültür Merkezi, 1500 kişilik yemekhanenin açılışıyla birlikte hizmete başladı. Kültür Merkezi kompleksinin içinde hizmete giren ilk birim olan Yemekhane, kentteki önemli organizasyonlarda sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının kullanıma da açık olacak.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi 1500 Kişilik Yemekhaneyle Hizmete Başladı
19 Eylül 2019 Perşembe 16:11

Sosyal yaşam alanlarıyla konuklarının günlük yaşam motivasyonlarına katkı sunan ve öğrencileri kültürel üretkenliğe teşvik eden Kültür Merkezi’nde yer alan yemekhane projesi, Bâbertî Külliyesi’ndeki akademik ve idari personeller ile öğrencilere hizmet önceliğiyle planlandı. Tüm birimleri tamamlanma aşamasına gelen Kültür Merkezi’nde yemekhane dışında sinema salonları, bowling salonu, tiyatro sahnesi, PTT, masa tenisi alanları, fotoğraf stüdyoları, berber, kırtasiye gibi birçok alanda yaşam en kısa sürede başlayacak.

Yemekhanenin hizmete alınmasıyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bâbertî Külliyesi gibi büyük bir kampüste yemek hizmetlerini tek merkezde bütünleştirerek hem zaman ve enerji tasarrufu yapacaklarını hem de birimler arası etkileşimlerin aracılık edeceği sosyalleşmeleri arttıracaklarını söyledi. Rektör Coşkun, gündüzleri personel ve öğrencilere yemek servisi yapacak olan yemekhanenin şehirdeki kamu ya da sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında da kullanıma uygun ve uluslararası standartlarda olduğunu belirtti. Yemekhaneyle birlikte canlılığın başladığı Kültür Merkezi’nin kısa süre içinde tam kapasite çalışacağını ifade eden Coşkun, yemekhanenin Bayburt Üniversitesi’ne ve şehre hayırlı olmasını temenni etti.

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