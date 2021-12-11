Bayburt Üniversitesi 'Kültür Akademisi' Etkinlikleri ile Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi ile İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kültür Akademisi’ konferansları devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- 22 Kasım-14 Aralık 2021 tarihlerinde Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kültür Akademisi etkinliklerinin dördüncü konferansına konuşmacı olarak Baybyrt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu katıldı. Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu tarafından “İlme ve İlim Erbabına Bakışımız” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu konferansta, Kuran-ı Kerim ve hadis kaynaklarından hareketle ilim ve ilim erbabı hakkında çıkarımlarda bulundu. Ulema; ilme ve ilim yolcusuna nasıl bakar, İslam’ın umumi manada konuya bakış açısı nedir konularında katılıcılara bilgi paylaşımda bulunan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Hz. Adem ile başlayan ilim yolculuğunun oldukça geniş bir kavram olduğuna değindi. Kuran-ı Kerim’den örnekler vererek, en büyük öğreticinin Yüce Allah olduğunu vurguladı. Allah’ın ilim sıfatının her şeyin üstünde, ilmin ise aklın süsü olduğunu belirterek ilim olmadan hiçbir şeyin olmayacağının altını çizdi. Sosyal ve beşeri bütün ilimlerin tek olduğunu ve onun da tek hakikatin peşinde koştuğunu dile getirdi.

Programın sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Kültür Akademisi çalışmalarını organize eden Bayburt Üniversitesi, Milli Türk Talebe Birliği Bayburt Şubesi ve İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu’na teşekkür etti.