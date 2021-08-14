Bayburt Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi Arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bayburt Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi arasında arasında iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların tarafların kendi gelişimlerine aktarımını sağlamaya yönelik bir protokol imzalandı. Protokol, Bâbertî Külliyesinde Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından imzalandı.

BAYBURTGÜNDEM- Protokol kapsamında; taraflar arasında bilimsel ve teknolojik alanlarda Araştırma Merkezleri aracılığı ile proje çalışmaları yapmak; uluslararası öğrencilerin karşılıklı eğitim alabilmelerine imkân sağlayacak çalışmalar yapmak ve uluslararası öğrenci sınavlarının karşılıklı olarak tanınırlığını sağlamak; seminer, konferans, söyleşi, panel gibi etkinliklerde ortak çalışmalar yürütmek; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılıklı ortak çalışmalar yürütmek gibi konularda anlaşmaya varıldı.

Protokolün imzalanmasının ardından, Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi rektörlük makamında heyetler arası bir görüşme de gerçekleştirildi. İki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkânlarının ele alındığı görüşmede Rektör Göktaş ve Rektör Türkmen, üniversiteler arasında yürütülen ortak çalışmalar üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Bayburt Üniversitesinin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdiğini ifade eden Rektör Göktaş, milli ve evrensel değerlere hizmet noktasında Bayburt Üniversitesi ile sürekli istişare içinde olacaklarını belirtti. Rektör Türkmen’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak misafirperverliğinden ötürü kendisine teşekkür etti.

Rektör Türkmen ise Fırat Üniversitesinin Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayarak, eğitim-öğretim başta olmak üzere pek çok farklı alanda yürütülen ikili işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacaklarını aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, iyi dilek ve temennilerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.