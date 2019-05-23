Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrenciler, Bayburt Üniversitesi’nin Ramazan Aylarında geleneksel hale getirdiği "Öğrenci İftarında" oruçlarını hep birlikte ve dört Külliyede açtı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın düzenlediği; Dede Korkut, Bâbertî, Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerinde gerçekleşen ve iftar etkinliği, renkli ve kültürel bir mozaiği andırdı. ‘Yöresel Kültürlerin Kaynaştığı Bir Dünya Üniversitesi Olma’ hedefiyle tüm coğrafyalarda gönül köprüleri inşa eden Bayburt Üniversitesi, ‘Dünyanın Renklerini’ iftar sofrasında buluşturarak Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ruhunu yaşattı. Türkiye, Brundi, Azerbaycan, Türkmenistan, Mısır, Suudi Arabistan, Moritanya ve daha birçok ülkeden öğrencilerin katıldığı iftar yemeğinde yan yana oturan öğrenciler, tüm dünyada yaşanan ayrışma ve ırkçılığa karşı anlamlı bir mesaj verdiklerini söylediler. Bayburt Üniversitesi’nde kendilerini hiçbir zaman yabancı gibi hissetmediklerini belirten uluslararası öğrenciler ise, iftar sofrasında temsil edilen kardeşlik ruhunu her zaman hissettiklerini ve bu konuda şanslı olduklarını dile getirdiler.



Dede Korkut Külliyesi’ndeki "Geleneksel İftar Yemeğinde" öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi olarak dünyaya açılırken aynı zamanda dünyayı ortak bir kültürde buluşturmayı misyon edindiklerini söyledi. ‘Bayburt, Türkiye’dir sözünün içeriğindeki anlamın birleştiriciliğine dikkat çeken Coşkun, tüm öğrencileri ‘Dünyanın Renkleri’ olarak gördüklerini ve her bir rengin kendilerine zenginlik kattığını belirtti. Coşkun Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, iftar yemeğine katılan öğrencilere teşekkür etti.



Geleneksel Öğrenci İftarında Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a Eşi Rüveyda Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman, Genel Sekreter Yardımcıları Nazmi Karabulut ve Dr. Öğr. Üyesi Mete Yusuf Ustabulut eşlik ederken; Bâbertî Külliyesi’ndeki iftara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Teknik Bilimler MYO Müdür Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Adalet MYO Müdür Doç. Dr. Yusuf Şen, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Taş ve akademisyenler; Demirözü Külliyesi’ndeki iftara MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan ve akademisyenler; Aydıntepe Külliyesi’ndeki iftara ise MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Girgel ve akademisyenler katıldı.