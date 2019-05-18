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Bayburt Üniversitesi ‘Dijital Dönüşüm’de İlk Dönemini Final Sınavıyla Tamamladı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Dijital Dönüşüm’ Kapsamında belirlediği 8 pilot üniversite arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, öğrencilere yönelik ‘Dijital Okuryazarlık’ dersi final sınavıyla birlikte ilk dönemi başarıyla tamamladı.

Bayburt Üniversitesi ‘Dijital Dönüşüm’de İlk Dönemini Final Sınavıyla Tamamladı
18 Mayıs 2019 Cumartesi 18:41

Türkiye çapında 8 pilot üniversitede Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen final sınavına toplamda 36 bin, Bayburt Üniversitesi’nden 5817 öğrenci katıldı. Ara sınavda olduğu gibi yoğun katılımın gözlendiği final sınavı esnasında Bâbertî ve Dede Korkut Külliyelerinde yılın en hareketli ve renkli günlerinden biri yaşandı. Dersleri Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nden alan öğrenciler, dersten geçmek için 20 soruluk testi cevapladı.

Öğrenciler, Dijital Okuryazarlık dersi kapsamında sürekli iç içe bulundukları bilgisayar ve mobil teknolojilerinin anahtar kavramlarını öğrendiklerini, daha bilinçli birer kullanıcı olduklarını söylediler.

İlk dönemi başarıyla tamamlanan ve akademik personelin de aldığı Dijital Okuryazarlık dersinin kilit rolüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dijital Dönüşüm’de teknik altyapı ve yazılım hamleleri kadar, teknolojiyi kullanması beklenen insan gücü eğitimimin de önemli olduğunu ifade etti. İnsan ve teknoloji birlikteliğini en etkin şekilde kurmak istediklerini dile getiren Rektör Coşkun, ilk dönem itibariyle başarılı bir grafik gözlemlediklerini belirtti. Coşkun, öğrencilerin ve akademik personelin dijital teknolojileri yakından tanımalarını sağlayan ders çıktılarının, sahadaki uygulamalara aktarılması durumunda başarının gerçek sonucunu elde edeceklerini sözlerine ekledi.

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