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Bayburt Üniversitesi Büyüyor.Lisansüstü bölümler açılıyor..

Bayburt Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bölüm/programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya ve akademik yönüyle büyümeye devam ediyor.

Bayburt Üniversitesi Büyüyor.Lisansüstü bölümler açılıyor..
14 Nisan 2021 Çarşamba 15:33

                Kurulduğu ilk günden bu yana hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile büyümeye ve gelişmeye hızla devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla bu hızlı büyümeyi sürdüreceğini gösteriyor.

Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik gerek sağlık gerekse tarihi ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü bünyesinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı altında Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı da Bayburt Üniversitesine kazandırıldı.

Yeni açılan bölüm ve programların Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Lisans ve lisansüstü düzeyde açılan bütün yeni program ve bölümlerimiz, Bayburt Üniversitesinin hızlı büyümesinin ve durmayan gelişiminin önemli bir göstergesidir. Var olan bölüm ve programlarımızla birlikte yeni açılan bölüm ve programlarımızla öncelikle; şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin, alanlarında tam donanımlı yetişmiş yeni bireyler kazanmasına imkân sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

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Bayburt Üniversitesi Büyüyor.Lisansüstü bölümler açılıyor..
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