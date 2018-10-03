Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Ülkenin ve global ekonomilerin ihtiyaçlarına uygun formasyonda insan kaynağı yetiştiren, ekonominin ihtiyaçlarıyla eğitimin planlamasını denkleştiren ülkeler başarılı olacak." dedi.

Ağbal, Bayburt Üniversitesinin Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda organize edilen 2018-2019 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki küresel rekabetin en önemli unsurlardan birinin insan haline geldiğini belirtti. Ülkeler arasında sahip olunan zenginliklerin insan gücü ile ölçüldüğüne dikkati çeken Ağbal, bütün ülkelerin imkanlarını sonuna kadar kullanarak eğitime daha fazla kaynak ayırdıklarını söyledi. Dünyada eğitime erişim imkanlarının artırıldığını vurgulayan Ağbal, "Türkiye'nin 2000'li yıllardan sonra uygulamış olduğu eğitime ulaşımın artırılmış olması, eğitimde kalitenin artırılması ve gerek okul öncesi, gerekse yüksek öğretime bu kadar çok kaynak ayırması bütün illerde, ilçelerde yüksek öğretim kurumlarını var etmesinin temel motivasyonu aslında dünyadaki bu gelişme." diye konuştu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile eğitime ayırdıkları kaynaklar arasında açık bir bağ görmenin mümkün olduğunun altını çizen Ağbal, "Türkiye şu anda yüzde 4,37 oranında eğitime kaynak ayırıyor.

Aslında ortalamanın üzerindeyiz ama hala kat edecek mesafemiz var. Burada kritik olan, bilgi eğitiminin mutlaka ve mutlaka ülkelerin gelişmesinde çok önemli bir role sahip olması. Bir başka gelişme eğitime erişim arttıkça dünya nüfusunun eğitimli olma derecesi de artıyor." ifadesini kullandı. Gelecekte eğitim seviyesinin gittikçe artacağı bilgisini paylaşan Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burada kritik olan çok fazla yüksek öğretim eğitimi almış kişiye sahip olmak olmayacak. Ülkenin ve global ekonomilerin ihtiyaçlarına uygun formasyonda insan kaynağı yetiştiren, ekonominin ihtiyaçlarıyla eğitimin planlamasını denkleştiren ülkeler başarılı olacak, üniversiteden çok sayıda kişi mezun olması olmayacak. Daha fazla yeteneklerin geliştirilmesi bir öncelik haline gelecek. Artık bilgiyi bilmek bir beceri olmaktan çıkacak, mevcut bilgiyi aşan yeni bilgi üretimi yeni dünyanın temel gerçekliği olacak. Çünkü artık insanların bilgiyi hafızalarına kaydetmelerine ihtiyaç kalmayacak, onu makineler yapacak.

İnsanı makineden farklı kılan şey ne olacak? O bütün makinelerdeki bilgileri yorumlayarak onu aşan yeni bilgiyi üretme becerisi olacak. Onun için eğitimde mezuniyet oranlarından daha ziyade eğitimin doğru planlanması ve ihtiyaçlara uygun bir içeriğe dönüştürülmesi çok daha önemli hale gelecek." Araştırma ve geliştirmenin artan önemine de dikkati çeken ve Türkiye'nin 2000 yılı başında milli gelirin çok küçük bir bölümünü Ar-Ge harcamalarına ayırdığına değinen Ağbal, şunları kaydetti: "2015 yılında Türkiye'nin yüzde 1'e yakın bir Ar-Ge harcaması var milli gelire oranla.

Hala hedeflerimizin gerisindeyiz. Ar-Ge harcamaları arttırma konusunda hala çok çaba sarf etmemiz lazım. Başı çeken ülkelerin Ar-Ge'ye yaptıkları yatırımlarını daha da arttırdıklarını görüyoruz. Aynı mesafede, aynı şekilde koşmuyoruz. Eğer biz koşmazsak başkaları bizden daha fazla koşacak. Onun için Ar-Ge'ye, yeniliğe olabildiğince daha fazla kaynak ayırmak en stratejik derecelerimizden bir tanesi olacak. Son 16 yılda bu anlamda çok önemli mesafeler kaydettik.

Özellikle araştırma altyapısının güçlendirilmesi, laboratuarların kurulması, merkezi laboratuarların kurulması, öğretim üyesi sayısının arttırılması ama bizim hala çok daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor." Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ağbal, ardından Baksı Müzesi'nde düzenlenen "Yeteneğin Eğitimi" çalış tayına katıldı. Ağbal, burada eğitimin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ardından 6. Baksı Sanat Şenliği kapsamında Trabzon, Bayburt ve Erzurum illerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında yapılan resim sergisini açtı.