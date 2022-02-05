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Bayburt Üniversitesi Akademik kurulu toplandı,Eğitim yüz yüze yapılacak

Bayburt Üniversitesinde, 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi Akademik Kurul toplantıları yapıldı

Bayburt Üniversitesi Akademik kurulu toplandı,Eğitim yüz yüze yapılacak
05 Şubat 2022 Cumartesi 10:02

BAYBURTGÜNDEM-  Dede Korkut, Bâbertî, Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerinde gerçekleştirilen toplantılara Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in başkanlığında üniversite üst yönetimi ve akademik birim yöneticileri ile öğretim üyeleri katıldı. 

Toplantılarda, birim yöneticileri tarafından çalışma ve projelerle ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı. 2021-2022 akademik yılı bahar döneminin akademik birimler açısından genel değerlendirmesinin yapıldığı ve önümüzdeki döneme yönelik birçok proje fikrinin de ele alındığı toplantılarda, akademik birimlerin gösterdiği gelişim ve 2021-2022 bahar döneminde uygulanacak stratejiler irdelendi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, akademik kurul toplantılarında, bahar döneminde eğitimin yüz yüze devam edeceğini belirterek yeni dönemin Bayburt Üniversitesi ve akademik birimler açısından hayırlı olmasını temenni edip toplantılara katılan akademik personele çalışmalarında başarılar diledi.

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