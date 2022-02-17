Bayburt Üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan yedi öğretim üyesi, doçentlik başvurularının
Bayburt Üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan yedi öğretim üyesi, doçentlik başvurularının
0
Bayburt'ta polisin yaptığı narkotik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Bayburt'ta polisin yaptığı narkotik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
0
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Gazetemizi ziyaret etti.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Gazetemizi ziyaret etti.
0
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyaretinde Bir Bayburtlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyaretinde Bir Bayburtlu
0
banner520

Bayburt Üniversitesi Akademik Kadrosu Gelişmeye Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan yedi öğretim üyesi, doçentlik başvurularının YÖK-Üniversitelerarası Kurulu (ÜAK) tarafından başarı ile sonuçlanmasının ardından doçent unvanını almaya hak kazandılar.

Bayburt Üniversitesi Akademik Kadrosu Gelişmeye Devam Ediyor
17 Şubat 2022 Perşembe 16:32

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Mete Yusuf Ustabulut, Mühendislik Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Can, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Dursunoğlu, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Ağ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı’dan Dr. Öğr. Üyesi Gazi Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Esat Aktaş ile Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’ndan, Dr. Öğr. Üyesi Cem Özkurt, ÜAK doçentlik jürisi tarafından başarılı görülerek doçentlik unvanını aldılar.

Öğretim üyelerini gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, almış oldukları unvanların, kendileri, Bayburt Üniversitesi ve yükseköğretim camiası için hayırlı olması temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Mutlu Türkmen Uluslararası Öğrencilerle Buluştu
Prof. Dr. Mutlu Türkmen Uluslararası Öğrencilerle Buluştu
0
BAYBURT EĞİTİM-BİR-SEN ‘‘30. YIL VEFA BULUŞMASI’’
BAYBURT EĞİTİM-BİR-SEN ‘‘30. YIL VEFA BULUŞMASI’’
0
Bayburt Üniversitesi Akademik kurulu toplandı,Eğitim yüz yüze yapılacak
Bayburt Üniversitesi Akademik kurulu toplandı,Eğitim yüz yüze yapılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.