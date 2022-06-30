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Bayburt Üniversitesi Akademik Büyümesini,Yeni Programlarla Sürdürüyor

Akademik büyüme vizyonunu sektörel ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli geliştiren Bayburt Üniversitesi, gelecek akademik yılda öğrenci kabul edilmesi planlanan beş yeni programla büyümesini sürdürdü.

Bayburt Üniversitesi Akademik Büyümesini,Yeni Programlarla Sürdürüyor
30 Haziran 2022 Perşembe 10:55

BAYBURTGÜNDEM- Örgün eğitim kapsamında Eğitim Fakültesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği (30 Kontenjan), Sağlık Bilimleri Fakültesinde Hemşirelik (40 Kontenjan), Spor Bilimleri Fakültesinde Rekreasyon (60 Kontenjan), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Spor Yönetimi (40 Kontenjan) ve Adalet Meslek Yüksekokulunda Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (40 Kontenjan) programlarının öğrenci kabul talepleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edildi. Bayburt Üniversitesinin akademi kültüründeki çeşitliliği ve hitap edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kategorilerini artıran yeni programlar, salgın süreci ve sonrasında geliştirmeye açık alanlara yönelik kalifiye insan gücü yetişmesine katkı sunacak.

Yükseköğretimde toplam kalite ve evrensel eşgüdüm hedefleyen Bayburt Üniversitesinin akademik büyüme sürecini yorumlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yeni program tasarımlarında nitelik ve altyapı konularında titizlikle hareket ettiklerini söyledi. Rektör Türkmen, "Eğitim merkezli küresel krizlerin daralmaya zorladığı akademide öncelikli ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda çözüm üretmek, kurumsal büyümenin sağlam zeminde ve somut fayda ekseninde gerçekleşmesi anlamına geliyor. Öğrenci alım talepleri onaylanan programlarımız, toplumun gerçekçi güncel ihtiyaçları ile geleceğe dönük ihtiyaçları arasında verimli bir denge kuracak eğitim çıktılarıyla tasarlanması yönünden önem arz ediyor" açıklamasında bulundu. Yeni programların ülkemize, milletimize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni eden Rektör Türkmen, tercih döneminde yoğun öğrenci tercihi beklediklerini sözlerine ekledi.

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