Bayburt Üniversitesi Aday Öğrenci Tanıtımlarına Kadim Şehir Erzurum'da Devam Etti

Yeni akademik yıla bölgedeki öğrenci tercihlerdine üst sıralarda olma hedefiyle giren Bayburt Üniversitesi, tarih boyunca Bayburt'la kadim bağlar kurmuş olan Erzurum'da ikinci kez üst düzey tanıtım görüşmeleri gerçekleştirdi. Önceki ay ilki başarıyla tamamlanan ziyaret dizisinin ikinci etabında Aziziye, Aşkale, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki kurumlar ve okullar ziyaret edildi.

BAYBURTGÜNDEM- "Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi" mottosunu bölgesel çekiciliğe dönüştüren Bayburt Üniversitesi, Bayburt'un kadim kardeş şehirleri olan Erzincan ve Gümüşhane'nin ardından Erzurum'da kurum ve okul yöneticileri, öğretmenler ve aday öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret programında etkileşimli ve doğrudan bilginin paylaşıldığı bir tanıtım planı uygulandı. Bölgeyi iyi analiz ederek öğrenci ve aile taleplerine göre sistemli bir tanıtım yaklaşımı benimsediklerini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, genel mesajlar yerine özelleştirilmiş ve etkileşimli içerikler tercih ettiklerini belirtti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin hedefleri ile kurumsal iletişim mesajlarının kesiştiği noktaları geleceğin inşa zemini olarak yorumladıklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Erdoğan, Bayburt Üniversitesinin, tarafların vizyon ortaklıklarına dayanan bir payda olması için çalıştıklarını söyledi.

Verimli geçen ziyaretin ardından teşekkür konuşması yapan Rektör Yardımcısı Erdoğan, "Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygısuz’a, Palandöken Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı İzzer Er ve Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Muhsin Erhan’a, Yakutiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Nabi Taşbaşı’na, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve Aziziye ilçesinde bulunan liselerde görev yapan kıymetli müdür ve öğretmenlere, Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Çınar'a ve Aşkale ilçesinde bulunan liselerde görev yapan kıymetli müdür ve öğretmenlere üniversitemize gösterdikleri ilgi, misafirperverlikleri ve işbirlikleri için Bayburt Üniversitesi adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Erdoğan'a Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan ve Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Tuğba Elbir eşlik etti.