Bayburt Üniversitesi 11 Yeni Bölüm/Program ile Büyümeye Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bölüm/programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya ve akademik yönüyle büyümeye devam ediyor.

Kurulduğu ilk günden bu yana hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile büyümeye ve gelişmeye hızla devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla bu hızlı büyümeyi sürdüreceğini gösteriyor.



Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik, gerek sağlık, gerekse sanatsal yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Demirözü Meslek Yüksekokulu bünyesinde: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri; Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde: Anestezi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Eczane Hizmetleri (ikinci öğretim); Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (ikinci öğretim) programları; Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde: Resim Bölümü; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde: Fizik (YL-Tezli), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (YL-Tezli), İktisat (YL-Tezli) yüksek lisans programları ile birlikte Fizik (DR) doktora programları olmak üzere toplam 11 yeni bölüm ve programa ilk defa öğrenci kabul edilecek.



Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde açılan bütün yeni program ve bölümler, Bayburt Üniversitesinin hızlı büyümesinin ve durmayan gelişiminin bir göstergesi olmakla birlikte öncelikle Bayburt Şehrinin ve sonrasında ülkemizin alanlarında tam donanımlı yetişmiş yeni bireyler kazanmasına olanak sağlayacaktır.



