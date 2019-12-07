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Bayburt'ta Z-Kütüphane Sayısı 16'ya Yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla hayata geçirilen zenginleştirilmiş kütüphane (Z-Kütüphane) sayısı giderek artıyor.

Bayburt'ta Z-Kütüphane Sayısı 16'ya Yükseldi
07 Aralık 2019 Cumartesi 13:09

Ülke genelinde sayıları bin 500’e yaklaşan Z – Kütüphanelere Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir yenisi daha eklendi. Bayburt’ta öğrencilerin aktif olarak yararlandığı Z- Kütüphane sayısı böylelikle 16’ya ulaşırken ilerleyen dönemlerde bu sayının 20’ye tamamlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan Z- Kütüphane’nin açılışı Vali Cüneyt Epcim’in katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına bilgisayarlarla desteklenen Z-Kütüphane içerisinde binlerce kitap ve zeka geliştirici oyun setleri yer alıyor.

Kütüphanenin öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim Z-Kütüphane projesinin 2015 yılından bu yana ülke çapında uygulandığını söyledi.

Vali Epcim, projeden son derece olumlu geri dönüşler sağlandığını kaydederek, “İçeride nezih ve ferah bir ortam var. Okulumuz eski kütüphanesine göre çok daha iyi bir kütüphaneye sahip oldu. Öğrencilerimizin okul hayatına ve eğitime olan bakış açılarına olumlu bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İlerleyen günlerde Z- Kütüphanelere bir yenisinin daha ekleneceğini açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakşoğlu da kütüphanenin eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından kütüphane içerisinde incelemelerde bulunan Vali Epcim, öğrencilerle sohbet etti.

Etiketler; #Bayburtta Z-Kütüphane
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