Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen 'Kırsal Kalkınmada Arıcılık Çalıştayı' sona erdi.
Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen 'Kırsal Kalkınmada Arıcılık Çalıştayı' sona erdi.
0
Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
0
Bayburt Şair Zihni İlkokulunda Avrupa Birliği Projesi yürütülüyor.
Bayburt Şair Zihni İlkokulunda Avrupa Birliği Projesi yürütülüyor.
0
Süper Lig'de 7. kez şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un büyük başarısı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'de 7. kez şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un büyük başarısı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
0
banner520

Bayburt'ta Arıcılık Çalıştayı Sona Erdi

Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen 'Kırsal Kalkınmada Arıcılık Çalıştayı' sona erdi.

Bayburt'ta Arıcılık Çalıştayı Sona Erdi
12 Mayıs 2022 Perşembe 14:12

BAYBURTGÜNDEM-  Arıcılık potansiyeline sahip olan ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin sorunlarının masaya yatırılarak mevcut durumun değerlendirilmesi ve geleceğe dönük çalışmaların yapılmasının amaçlandığı, alanında uzman bilim insanlarının katıldığı “Kırsal Kalkınmada Arıcılık Çalıştayı” sona erdi.

Yürütücülüğünü Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan'ın yaptığı TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği programı kapsamında desteklenen ve 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden 'Kırsal Kalkınmada Arıcılık Çalıştayı' başarılı bir şekilde tamamlandı.

Çalıştaya; Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Bayburt İli Arıcılar Birliği Başkanı Uğur Vardar, çok sayıda arıcı, akademisyen ve öğrenci katılım sağladı.

Çalıştay oturumlarında; Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu 'Covid19 Sürecinde Arı Ürünlerinin Önemi', Prof. Dr. Sevgi Kolaylı 'Bal, Polen, Propolis, Arı Sütü', Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan 'Arı Ürünlerinin Coğrafi İşaret Alma Aşamaları', Prof. Dr. Vecihi Aksakal 'Organik Arıcılık' ve Doç. Dr. Mahir Murat Cengiz 'Ana Arının Önemi ve Yetiştirme Teknikleri' gibi konular hakkında katılımcılara bilgi paylaşımında bulundu.

Arıcılık hakkında önemli konulara ve sorunlara değinen alanlarında uzman ilim insanları sunumlarını gerçekleştirdikten sonra arıcıların sorularını da yanıtladı.

Çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen; sunumlarıyla çalıştaya destek olan akademisyenlerin yanı sıra öğrenci ve arıcılara teşekkür ederek programın düzenlenmesinde emeği geçen Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Araştırma Merkezi personellerini de tebrik etti.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Rektör Musa Yıldız Dede Korkut Ve Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlattı
Rektör Musa Yıldız Dede Korkut Ve Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlattı
0
Bayburt Üniversitesinin Tanıtım Faaliyetleri Yurt Dışında da Devam Ediyor
Bayburt Üniversitesinin Tanıtım Faaliyetleri Yurt Dışında da Devam Ediyor
0
Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğrencileri Ebru sanatı öğreniyor
Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğrencileri Ebru sanatı öğreniyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.