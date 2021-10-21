Bayburt Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Ortaokulu tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışına katıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibinin gösterileriyle açılışı yapılan bilim fuarı, şölene dönüştü. Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukcu ve Bayburt Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Abdulmecit Bekmezci ile birlikte açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanımız Pekmezci, fuarda öğrencilerin hazırladığı projeleri tek tek inceledi, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Rehber öğretmenleri eşliğinde projelerini sergileyen öğrencileri tek tek tebrik eden Başkanımız Pekmezci, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın öğrencilerin içinde var olan bilim, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağladığını söyledi.