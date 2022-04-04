Bayburt Maden Ortaokulu Futsal takımı,Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.Yarı finaller Mayıs ayında çekilecek fikstüre göre Manisa Ankara Elazığ ve Ordu illerinde yapılacaktır.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Maden Ortaokulu Futsal takımı Erzincan ilinde 01-03/4/2022 tarihleri arasında yapılan müsabakalarda sırasıyla Rize ilinden gelen takımı 4-3, Ardahan’dan gelen takımı 6-3 ve Diyarbakır ilinden gelen takımı yine 6-3 yenerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır.

Yarı finaller Mayıs ayında çekilecek fikstüre göre Manisa Ankara Elazığ ve Ordu illerinde yapılacaktır. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar yaptığı açıklamada takımı hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Taner ÖZOK’u takımdaki öğrencileri ve Bayburt Maden Ortaokulu öğretmen ve idarecilerini tebrik ettiğini belirtti. Tomar ayrıca Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizden sosyal ve sportif yarışmalara katılan öğrenci ve takımlarımızı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.