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Bayburt Lisesi eğitime hazırlanıyor

Restorasyon çalışmaları devam eden Bayburt Lisesi eğitime hazırlanıyor

Bayburt Lisesi eğitime hazırlanıyor
23 Haziran 2020 Salı 17:50

Bayburt’un eski eğitim kurumlarından birisi olan tarihi Bayburt Lisesinde devam eden restorasyon çalışmalarında sona aşamaya gelindi.

Yeni eğitim öğretim sezonunda hizmete girmesi planlanan tarihi Bayburt Lisesi binasında yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun projesi doğrultusunda binada ilk olarak cephe sağlıklaştırması gerçekleştirildi. Projeye uygun olarak bazı kısımlar baştan aşağı yenilendi. Öğrencilerin bilgiye rahat ulaşabilmelerini sağlamak üzere internet alt yapısı ve sınıflar akıllı tahta sistemleri ile donatıldı.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya eşlik etti.

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