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Bayburt Fen Lisesin’deTeknofest Coşkusu

İlimizin tek fen lisesi olan Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, ilk defa katıldıkları Teknofest’te İki proje ile ön değerlendirme aşamasını geçtiler.

Bayburt Fen Lisesin’deTeknofest Coşkusu
22 Nisan 2022 Cuma 17:32

BAYBURTGÜNDEM- Okul Müdürü Ali ŞAHİN; üç projeyle katıldığımız Teknofest 2022 ‘de iki projemiz ön eleme için gerekli puanları alarak sonraki aşamaya geçmiştir.

Öğrencilerimiz Ali Kemal GÜVELİ Mehmet Emin OCAKLI Eren BİRİNCİ, Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Ferhat ERAYDIN danışmanlığında lise seviyesinde Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisi ‘’BFL-DeltaXsmart ’’ takımı ile yazılımı ve cihazını robotik malzemelerden kendi ürettikleri "Engel Tanımayan Ayakkabı" adlı projesi 85 puan ile;

Öğrencilerimiz Melek GÜÇLÜ ve Medine ÇELİK, Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Ferhat ERAYDIN danışmanlığında lise seviyesinde Eğitim Teknolojileri kategorisi ‘’Teknofayda’’ takımı ile "SAYMAN" adlı projesi 82,33 puan ile ön değerlendirme aşamasını geçmiştir.

Önümüzdeki süreçte Ön Elemeyi geçen projelerle ilgili hazırlanacak DETAY RAPORLAR ilgili kuruma iletilecek, Detay Raporların değerlendirilmesi sonucu kabul gören projeler 29-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ordu ilinde ve 05-07Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon ilinde yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanacaktır.

Ön elemeyi geçen Öğrencilerimizi ve Danışman Öğretmenimizi kutluyor, sonraki aşamalar için başarılar diliyoruz.

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