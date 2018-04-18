Aydıntepe Anadolu Lisesi 9. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri kitap okuma programı başlattı.

9. sınıf öğrencilerimize, Fetani BATTAL'ın Can Nehrine Varınca İrşadi isimli kitabını, 12. sınıf öğrencilerimize Turgut Özakman'ın Çanakkale Geçilmez isimli kitabını verdik. İnşallah kitap okuma sonuçlarına göre 9. sınıflarımızı kitapta geçen mekanlar olan Seydi Yakup'un bulunduğu yere (Seydi Yakup Köyü ve Seydi Yakup Tepesi) 12. sınıflarımızı da yine kitapta geçen Çanakkale'ye okudukları kitapları daha iyi hisstemeleri için gezi ile ödüllendireceğiz.