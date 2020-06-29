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Bayburt merkeze bağlı Yedigöze (Dacırak) köyü Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Temsilcisi Salih YILDIZOĞLU, Ayasofya ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi

BABA VE KIZININ SINAV HEYACANI.

Bayburt'ta Baba Kız birlikte Üniversite Sınavına girdi. Kızıyla birlikte onun duygularını yaşamak ve ona moral olmak için rakip olduğunu söyleyen baba Yunus Çil "Kızımla birlikte sınava girmek çok güzel bir duyguydu, herkese böyle bir şey yaşamalarını tavsiye ederim dedi.

BABA VE KIZININ SINAV HEYACANI.
29 Haziran 2020 Pazartesi 11:51

                Bayburt üniversitesinde görevli Yunus Çil YKS sınavına kızı ile girdi ,başta kızı olmak üzere tüm ülke genelinde sınava giren öğrencilere başarılar diledi..

                Okumanın yaşı olmadığını söyleyen Yunus Çil hem kızına destek olmak hem de yeniden bir üniversite okumak için sınava girdiğini , kimse okumaktan bir üniversite diploması almaktan kendini alı koymasın ben okuyorsam tüm genç öğrencilerimiz ve herkes bu sınava girip kazanabilir.

Gençlerimiz sabırlı olarak çalışarak ve stres yapmadan bu zorluğu rahatça başarabilir .

               Gençlerimizin ailelerine de şu tavsiyem olacaktır .Çocuklarımızı desteklememiz her ne  olursa olsun yanlarında olduğumuzu kendilerine söylememiz lazım sonunda sonuçta ölüm yok bu yıl olmadı ise seneye daha iyi olabileceğini ailelerin bilmesi ve evlatlarına desteklerini devam ettirmesi lazım.

                Sınava  giren gençlere başarılar diliyorum ,aileler ininde inşallah her şey gönlünce olmasını ve evlatlarının en iyi okullara yerleşmesini diliyorum dedi.

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