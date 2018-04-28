İlçemizdeki 4. Ve 8. Sınıflarımızda öğrenim gören 130 dolayındaki ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu son sınıf öğrencimiz, Bayburt il merkezine gezi yaptılar,
Gezi kapsamında öğrencilerimiz sinema salonunda beğendikleri bir filmi izledikten sonra İlimizde yeni açılmış olan Eğitim Tarihi müzesini gezdiler. Akabinde öğle yemeğini yiyen öğrencilerimiz Bayburt kale ardı parkında öğretmenleri ile birlikte çeşitli oyunlar oynayıp eğlenirken semaver çayı eşliğinde eğitici aynı zamanda eğlenceli bir gün geçirdiler.
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