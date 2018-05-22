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Aydıntepe'de Umre ve Altın Ödüllü Temel Dini Bilgiler Yarışmasının hazırlıkları tamamlandı.

Aydıntepe'de Umre ve Altın Ödüllü "Temel Dini Bilgiler Yarışması" hazırlıkları tamamlandı. Ödüllü sınav 15 Ekim 2018 tarihinde...

Aydıntepe'de Umre ve Altın Ödüllü Temel Dini Bilgiler Yarışmasının hazırlıkları tamamlandı.
22 Mayıs 2018 Salı 16:24

Hepimizin bildiği gibi bilgi, insanı özgür ve güçlü kılan en önemli güçtür. Bilgi edineceği kaynağı doğru seçemeyen bireylerin özgür düşünceye sahip olmaları, kişisel olarak özgür davranmaları mümkün olmamaktadır. Yine hepimizin malumu olduğu üzere dini bilgi ve din duygusu insanın davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını kontrol eden en önemli bilgilerdendir. Dini inanç ve dini davranışlarını yönlendirmede doğru ve yeterli bilgiye sahip olamayan bireylerin yaşamları sırasında tam bağımsız bir şekilde hareket etmeleri mümkün olamamaktadır ve bu noktadan kendilerine yaklaşan kötü niyetli grupların sömürüsüne ve yönlendirmesine açık hale gelmektedir.

Bu öncülerden yola çıkan İlçemizdeki imam hatip okullarının, yönetici ve öğretmenlerinin, İlçemizdeki imam hatip okulu öğrencilerine yönelik ödüllü temel dini bilgiler yarışması sınavının çocuklarımızın dini inanç ve muamelat ile ilgili bilgilerini sağlamlaştırma ve tamamlama noktasında önemli bir fonksiyon icra edeceğine inanıyoruz.

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

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