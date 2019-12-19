Annelerden Köy Okullarına Destek

Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Anne Üniversitesi etkinlikleri kapsamında, Mutlu Köyünde eğitim-öğretim gören öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen ve iki hafta boyunca farklı etkinliklerle faaliyet gösteren Anne Üniversitesi projesi kapsamında, içerisinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantaları, protokol üyelerinin eşlerinin katılımı ile öğrencilere ulaştırıldı.



Bayburt merkeze bağlı Mutlu Köyü İlkokulunda gerçekleşen etkinliğe, Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim'in eşi hanımefendi Büşra Epcim; Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un eşi hanımefendi Rüveyda Coşkun; İl Emniyet Müdürü Sayın Ayhan Bodur'un eşi hanımefendi Bahar Bodur; İl Jandarma Komutanı Sayın Jan. Albay Halil Murat Bilgiç'in eşi hanımefendi Mine Bilgiç; İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cengiz Karakaşoğlu'nun eşi hanımefendi Hamiyet Karakaşoğlu ve Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Keleş katıldı.



Yapılan etkinlikte çantalarını ve kırtasiye malzemelerini alan öğrencilerin oldukça mutlu oldukları gözlendi.



