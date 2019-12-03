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VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

ANNE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME BAŞLIYOR

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen ve iki hafta boyunca devam edecek olan Anne Üniversitesi’nin açılış programı, Dede Korkut Külliyesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

ANNE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME BAŞLIYOR
03 Aralık 2019 Salı 13:37

Programa, Bayburt Valisi Sn. Cüneyt EPCİM, Bayburt Belediye Başkanı Sn. Hükmü PEKMEZCİ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN, Bayburt İl Emniyet Müdürü Sn. Ayhan BODUR, Bayburt İl Jandarma Komutanı Sn. Halil Murat BİLGİÇ katıldı.

Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN, annelerin kutsiyeti hakkında bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Arkasından Bayburt Valisi Sn. Cüneyt EPCİM ve Bayburt Belediye Başkanı Sn. Hükmü PEKMEZCİ annelik olgusunun önemine vurgu yaparak Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen bu etkinlik için memnuniyetlerini ve teşekkürlerini bildirdi.

 Anne Üniversitesi’nin açılış dersi, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Hüsniye BÜLBÜL tarafından yapıldı. Bülbül, misafir ve katılımcılara “Mahremiyet Eğitimi” ile ilgili bir sunum yaptı.

Anne Üniversitesi eğitimleri kapsamında, alanında uzman 15 farklı eğitimci tarafından aile, anne-baba ve çocuk temalarında etkinlik ve konferanslar verilmeye devam edecektir.

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