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Anadolu İmam Hatip Liseleri Arasında Mesleki Dersler Bilgi Yarışması Bayburt İl Finali Yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde düzenlediği yarışma İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Bayburt Milli Eğitim Müdür Vekili Sayın Mehmet GÜVEN açılış konuşmasını yaptıktan sonra okullarımızın tanıtım videosu izlendi.

Anadolu İmam Hatip Liseleri Arasında Mesleki Dersler Bilgi Yarışması Bayburt İl Finali Yapıldı
17 Mayıs 2022 Salı 16:16

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini temsil eden öğrenciler kendilerini tanıttıktan sonra yarışmaya geçildi. 15 sorunun 12 sine doğru cevap veren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 120 puanla birinci olup ilimizi bölge yarışmasında temsil etme hakkını kazandı. Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 15 sorunun 10’unu bilerek yarışmayı 100 puanla tamamladı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ülke çapında düzenlenen ve Mesleki Dersler Kazanım Değerlendirme sınavı ile başlayan yarışma sürecinin ikinci ayağı olarak düzenlenen ve İl finallerinin ardından bölge ve Türkiye finallerinin de yapılacak olan Anadolu İmam Hatip Liseleri Yarışıyor Bayburt Finali Yarışmaya katılan Okullarımıza ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

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