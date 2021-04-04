AK PARTİ İL GENÇLİK KOLLARI ,TAHT KÖYÜNDEKİ OKULA KÜTÜPHANE KURDU

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından “Kütüphaneler Haftası” etkinlikleri kapsamında, merkeze bağlı Taht köyündeki okulda kalıcı bir hizmet bırakmak adına “Necip Fazıl Kısakürek kütüphanesini” oluşturarak temin ettikleri kitapları öğrencilerle buluşturdu.

Köy okulunda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, İl Başkan Yardımcıları Yaşar Güneş ve Seyfullah Kaya, Okul Müdürü Taner Temizel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kütüphane açma fikrinin Ak Parti Gençlik Kolları’na ait olduğunu ifade eden İl Müdürü Karakaşoğlu: “Kütüphane fikrini bu okulumuzda hayata geçirdiğiniz için, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kütüphaneye çok da güzel bir ayet meali asmışsınız, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” diye. İlk emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak, bu kütüphaneyi Taht Köyü İmam Hatip Ortaokulu’na kazandırdığınız için çok teşekkürler. Ayrıca kütüphaneyi çok kısa bir sürede tamamladınız ve çok güzel bir ortam oluşturmuşsunuz. Çocuklarımız burada güzel vakitler geçirecek. Biz de Allah nasip ederse, kütüphanenin masa ve sandalyelerini yenileyerek üzerimize düşeni yapacağız. Bu sayede köyümüzdeki çocuklarımıza hep birlikte hizmet etmiş olacağız. Tekrar kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Ak Parti Bayburt Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu ise şunları söyledi:

“Bizler teşkilat olarak hep daha nasıl iyi işler yapabiliriz onun derdinde olduk. Okul Müdürümüzün ve Ak Parti Gençlik Kolları’ndaki arkadaşlarımın destekleri için çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Karakaşoğlu’na da desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu köye yedi sekiz köyden öğrenci geliyor. Burada yapılan hizmet çok önemli. Öğretmenlik mesleği çok ulvi bir meslek. Ben kitap okumanın ne demek olduğunu, ilkokulda kitap okuyan hocamızın mimiklerinden anlamıştım. Hoca sanki kitabı okumuyor yaşıyordu. O günden sonra kitap okuma konusuna bakışım bambaşka oldu. Nuri Pakdil hocamızın çok güzel bir sözü var diyor ki: “Kitap okumadan meydan okuyamazsınız”. Bir idealiniz var ise bu okumakla başlıyor. Ne mutlu bize ki ilk emri “Oku” olan bir dinin de mensuplarıyız. Ben tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”