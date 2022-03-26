“AD Scientific Index-2022” raporunda, Bayburt Üniversitesi'nden 25 isim yer aldı.

'Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması''nda Bayburt Üniversitesi'nden 25 İsim Bayburt Üniversitesi'nden 25 isim 'Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2022' listesinde yer aldı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile birlikte Bayburt Üniversitesi'nden 25 isim; gerçekleştirdikleri çalışmalarla “World Scientist and University Rankings 2022” (Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2022) listesinde yer almayı başardı. Google Akademik’teki H-index ile i10 indeks puanlarına ve atıflara dayalı olarak bilim insanlarının toplam ve son beş yıllık verimlilik katsayılarını gösteren ilk ve tek çalışma olan “AD Bilimsel İndeksi”, “World Scientist and University Rankings 2022 listesini yayımladı.

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index’in, Google Akademik açık profillerine göre dünyadaki üniversiteleri ve bilim insanlarını, H indeks, i10 indeks ve atıf sayısını baz alarak yıllara göre sıraladığı “AD Scientific Index-2022” raporunda, araştırmaya dahil edilen dünyadaki 838 bin 413 bilim insanın bulunduğu listede Bayburt Üniversitesi'nden 25 isim yer aldı.

Üretkenlikleriyle bu başarıya katkı sunan öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum.