“Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi’’ ve “Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” Başlıklı Projelerin Açılış Toplantıları Gerçekleştirildi
“Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi’’ ve “Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” Başlıklı Projelerin Açılış Toplantıları Gerçekleştirildi
0
Bayburt 1918 FK Halkla İlişkiler Sorumlusu Şükrü Yazoğlu hemşerilerimize takımı destekleme çağrısında bulundu.
Bayburt 1918 FK Halkla İlişkiler Sorumlusu Şükrü Yazoğlu hemşerilerimize takımı destekleme çağrısında bulundu.
0
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dikkat çekici bir çalışma yaptı.
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dikkat çekici bir çalışma yaptı.
0
TEMA Vakfı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde,
TEMA Vakfı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde,
0
banner520

“AD Scientific Index-2022” raporunda, Bayburt Üniversitesi'nden 25 isim yer aldı.

'Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması''nda Bayburt Üniversitesi'nden 25 İsim Bayburt Üniversitesi'nden 25 isim 'Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2022' listesinde yer aldı.

“AD Scientific Index-2022” raporunda, Bayburt Üniversitesi'nden 25 isim yer aldı.
26 Mart 2022 Cumartesi 19:11

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile birlikte Bayburt Üniversitesi'nden 25 isim; gerçekleştirdikleri çalışmalarla “World Scientist and University Rankings 2022” (Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2022) listesinde yer almayı başardı. Google Akademik’teki H-index ile i10 indeks puanlarına ve atıflara dayalı olarak bilim insanlarının toplam ve son beş yıllık verimlilik katsayılarını gösteren ilk ve tek çalışma olan “AD Bilimsel İndeksi”, “World Scientist and University Rankings 2022 listesini yayımladı.

 Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index’in, Google Akademik açık profillerine göre dünyadaki üniversiteleri ve bilim insanlarını, H indeks, i10 indeks ve atıf sayısını baz alarak yıllara göre sıraladığı “AD Scientific Index-2022” raporunda, araştırmaya dahil edilen dünyadaki 838 bin 413 bilim insanın bulunduğu listede Bayburt Üniversitesi'nden 25 isim yer aldı.

Üretkenlikleriyle bu başarıya katkı sunan öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Akademisyenlerinin Tamamının Başvuruları Kabul Edildi
Bayburt Üniversitesi Akademisyenlerinin Tamamının Başvuruları Kabul Edildi
0
İlkokul öğrencileri eTwinning projesiyle satranç öğreniyor
İlkokul öğrencileri eTwinning projesiyle satranç öğreniyor
0
Bayburt Üniversitesinde Taltif Töreni Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Taltif Töreni Düzenlendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.