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3. ICADET Sempozyumu Açış Töreniyle Başladı

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin düzenlediği 3. ICADET- Uluslararası Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu düzenlenen resmî açış töreniyle başladı.

3. ICADET Sempozyumu Açış Töreniyle Başladı
20 Eylül 2019 Cuma 15:07

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, ilki ulusal kapsamda düzenlenen sempozyumun iki yıldır uluslarası kapsama eriştiğini söyledi. Sempozyumun uluslararası düzeydeki popüler konferanslardan daha fazla katılımcıyı buluşturduğunu belirten Bayraktar, 14 farklı ülkedeki 60 üniversiteden 450 yazarın 360 bildiri ile başvurduğunu, 285 bildirinin kabul edildiğini dile getirdi. Bayraktar, sempozyumun paydaşları arasında yer alan Vakıfbank adına Genel Müdür Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na ve Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yılmaz ile üyelere teşekkür etti.

Bayraktar’dan sonra konuşmak İçin kürsüye gelen Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Uçurum ise Bayburt Üniversitesi’nin akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Katılımcılara ve sempozyum düzenleyicilerine teşekkür eden Uçurum, bilimsel katkılarla zenginleşen ve sınırları aşan yenilikçi bir etkinlik gerçekleşmesini temenni etti.

Açış töreni kapsamında ‘İpek Yolunda Bayburt’ isimli bir sunum gerçekleştiren Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Özkan, üniversite olarak yürüttükleri yüzey araştırmalarının sonuçlarından, Bayburt tarihinin sanatsal ve kültürel öneminden jeostratejik vurgularla söz etti. Bayburt’un tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtan Özkan, vatan ve millet kavramlarının baskın olduğu bir değerler sisteminden bahsetti. Özkan, tarih boyunca medeniyetler arası kesişim noktası olan Bayburt’ta bir araya gelen akademisyenlere teşekkür ederek, farklı kültürlerin temsil edildiği organizasyonun önemine değindi.

Açış töreni Dekan Bayraktar tarafından Özkan’a plaket takdimi ile sona erdi.

Çeşitli oturumlarla iki gün sürecek olan sempozyuma Mühendislik Fakültesi’nde özel olarak hazırlanan ve  mühendislik disiplininin ileri gelen bilim insanlarının ismini taşıyan salonlar ev sahipliği yapıyor. Konferans süresince mühendislik alanına dair yüzlerce farklı bilimsel görüşün müstakil bir birikim oluşturması ve çözüm önerileri üretmesi hedefleniyor.


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