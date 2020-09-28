Tovuz bölgesine saldırının amacının TANAP olduğu anlaşıldı.

Dışişleri Bakanlığından, Ermenistan'ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki gösterilerek, "Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Temmuz ayında ,Ortada hiçbir şey yokken Ermenistan'ın geçtiğimiz aylarda Tovuz bölgesine saldırarak Türkiye'nin üzerinde titizlikle durduğu TANAP,Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi enerji hatlarının geçtiği yerlere saldırması ne anlama geliyor.

Dışişleri açıklamıştı:

"Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir."