 ﻿
banner520

Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.

Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız
28 Eylül 2020 Pazartesi 17:28

                Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü aktardı.

                 Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Serger Lavrov ile görüştüğünü ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarını sürdürdüğü belirtti.

                   Çavuşoğlu, “Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız” ifadesini kullandı.

Önceki Haber
ERMENİSTAN'DA CEPHEDEN KAÇANA VUR EMRİ
Sonraki Haber
Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.