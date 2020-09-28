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Cumhurbaşkanı Erdoğan , Azerbaycan'ın yanında olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışma ile ilgili "Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Azerbaycan'ın yanında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Azerbaycan'ın yanında olacağız.
28 Eylül 2020 Pazartesi 17:17

Doğu Akdeniz Konferansı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin "Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

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