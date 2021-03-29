YOLALTI KÖYÜ DERNEĞİ KONGRESİNİ YAPTI

Bayburt Yolaltı (Zakzık) Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.Yeni Başkan Erdinç Demirer
Bayburt Yolaltı Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunda yapılan seçimde yeni yönetim seçildi.
Yolaltı Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunda görev değişikliği yaşandı.Yönetime Erdinç Demirer ve yönetimin verdiği liste seçildi.
Yolaltı köyü Derneğine Başkan seçilen Erdinç Demirer kendisini bu göreve layık gören Yolaltı Derneğine Üyelerine teşekkür etti.Derneklerini her türlü platformda en iyi şekilde temsil edeceğiz dedi.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan : Erdinç Demirer
Münür Üzülmez
Erdal Özdoğan
Süleyman Yoldaş
Süleyman Demirer
Başkan Erdinç Demirer