Yenilenen Esenler Şubesi Açıldı.

Açılışı Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'İstanbul AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yaptı.
Necmettin Emirali’nin Bayburt Kültür ve Yardım Derneği şube başkanlığına seçilmesinin ardından Esenler Şubesi tadilata alındı ve tamamen yenilendi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Esenler şubesinin açılışına Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak',İstanbul AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç , Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyesi Cemal Sarıhan, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Onursal Genel Başkan Hayrettin Altuncu, Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Sn.Gökhan Taran, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yönetim Kurulu Üyeleri,Kadın kolları,Köy Dernek Başkanları ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.
Açılış Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar şubesi Folklor ekibinin gösterileriyle başladı.Bayburt yöresel yemeklerinin ikram edildiği açılışta Bayburtlu sanatçılarımız Bayburt türküleri söylediler.,Aşıkların atışmalarıyla devam eden açılış yemek ikramının ardından sona erdi.
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