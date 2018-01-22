Yenilenen Esenler Şubesi Açıldı.

Son dakika haberine göre, Afrin operasyonu öncesinde sınırda hareketlilik devam ediyor. TSK'nın 10 tankı sınıra konuşlandırıldı. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, tank sevkiyatı gün boyu sürecek. Bölgeye askeri sevkiyat da gün boyunca devam etmişti. Afrin operasyonuna ilişkin olarak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar ve ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsünden de açıklamalar gelmişti