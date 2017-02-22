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VALİ İSMAİL USTAOĞLU, MUHTARLAR DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu’nu İl Özel İdare Hizmet Binası’nda bulunan dernek merkezine gelişinde Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Okumuş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ve muhtarlar karşıladı.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU, MUHTARLAR DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Daha sonra dernek merkezine geçen Vali İsmail Ustaoğlu dernek başkanı Mustafa Okumuş’tan bilgi alarak köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.
Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı açıklamada köylere yapılacak hizmetlerin 2017 yılı içerisinde de devam edeceğini ifade etti. İl Özel İdaresi araç parkına dâhil edilen yeni iş makinelerinin yapılacak çalışmaları daha hızlı ve verimli hale getireceğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, köylerdeki içme suyu problemlerini ise tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Okumuş ise köylerin sorun ve taleplerini aktararak, yapılan hizmetler dolayısıyla tüm köy muhtarları adına teşekkürlerini bildirdi.
Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyareti sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Adil Arslan eşlik etti.​

 
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