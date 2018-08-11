Bayburt Eğitim ve Kültür Hizmet Vakfı Başkanı Avukat İsrafil Kahraman, Bayburt’a yapacakları öğrenci yurdu başta olmak üzere vakıf faaliyetlerini anlattı.

Kaleradı Mahallesi’nde inşa edilecek öğrenci yurdu ile ilgili çalışmaları başlattıklarını ifade eden Kahraman, yeni dönemde de öğrencilere burs vermeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye’nin ekonomisi hakkında da açıklamada bulunan Kahraman, "Ekonomik olarak ülkemiz büyük bir taarruzla karşı karşıya. Bayburt Vakfı Bayburtluların vakfıdır. Bayburtluların duygularını, düşüncelerini taşır. Bayburtlular vatan, bayrak, millet neredeyse oradadır. Memleketimizin, milletimizin, devletimizin Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağız” dedi. Kahraman, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geldiği Bayburt’ta vakıf faaliyetleri ve Türkiye gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kahraman’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Bayburtlular vatan, bayrak, millet neredeyse oradadır”

“Bugün Cumhurbaşkanımız Bayburt’a geliyor. Ekonomik olarak ülkemiz büyük bir taarruzla karşı karşıya. İnşallah bu taarruzu da ülkemiz atlatacak. Milletimiz güçlü bir millet. Ekonomimiz güçlü olacak, güçlü olması için de üretim yapmamız lazım. Bizim de vakıf olarak üzerimize düşen görevleri yapmamız lazım. Memleketimizin, milletimizin, devletimizin Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağız. Onu destekleyeceğiz. Bayburt Vakfı Bayburtlular’ın vakfıdır. Bayburtlular'ın duygularını, düşüncelerini taşır. Bayburtlular vatan, bayrak, millet neredeyse oradadır. Bayburtlular imanlı insanlardır, mücadele etmeyi bilirler. Dolayısıyla bu mücadelede de önder olacaklarına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız bu zor günlerde başlangıcı yine Bayburt’tan yapıyor.”

“Yüksek lisans öğrencilerine de burs vermek istiyoruz”

“Bayburt Vakfı’nı tüm Bayburtluların sahiplenmesi gerekiyor. Bunun için tüm Bayburtlu hemşehrilerimizi vakfımıza dahil edeceğiz. Bayburt için hakikaten güzel düşüncelerimiz var. Biz vakıfız ve bizim işimiz hayır işleri. Önceliğimiz öğrenciler, sadece üniversite okuyanlar değil de, yüksek lisans öğrencilerine; Bayburt’un parlak zekalı insanlarına da burs vermek istiyoruz. Böyle hedeflerimiz var. Bu konuyla ilgili tamamen şeffaf olacağız. Bilgileri de kamuoyuna açık tutacağız. Derneklerin faaaliyet alanına girmeden Bayburt’un sosyal ve kültürel hayatına da katkıda bulunmak istiyoruz. O amaçla da yapacağımız hizmetler var. Yılın Bayburtlu işadamı, kültür adamı gibi Bayburt’un enlerini seçip Bayburt’a tanıtmak istiyoruz. Bu şekilde bir ödül töreni projemiz var.”

Seçuklu, Osmanlı mirarisiyle öğrenci yurdu

“Bayburt’a bir öğrenci yurdu yapacağız. Bu yurdu mimari açıdan bir özellikte inşa edeceğiz. Biraz Selçuklu, biraz Osmanlı Türk mimarisini buraya kazandıracağız. Bu öğrenci yurdunun hemen bitişiğinde bir mescit ve bir kıraathane yapacağız. Böyle bir hedefimiz var. 29 Ağustos’ta Cevahir Otel’de bir toplantı ile bunun ilk adımını atacağız.”

100 öğrenciye İstanbul turu

“Yakın zamanda 40 kadar öğrencimizi İstanbul’da ağırladık. Gelecek sene 100 kişilik bir grubu Tuzla’da ağırlayacağız. Tuzla Belediyesi sosyal tesislerinde ağırlayacağız. İstanbul’u hiç görmemiş çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oluyor. Şimdiden onun hazırlıklarını tamamladık.

Bayburt sorumlusu Yaşar Güneş

“Bayburt Vakfımızın Bayburt’taki faaliyetlerini takip etmek adına Bayburt’tan sorumlu bir arkadaş belirledik. Bu arkadaşımız işadamı Yaşar Güneş. Şimdiden kendisine vakıf faaliyetlerimize sunacağı destekten ötürü teşekkür ediyorum.”



Teşekkür

“Bizim bu hizmetlerimizde desteklerini esirgemeyen, kendisiyle gurur duyduğumuz Maliye eski Bakanımız Naci Ağbal’a, Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a, Milletvekilimiz Fetani Battal’a, Belediye Başkanımız Mete Memiş’e, AK Parti İl Başkanımız Fatih Yumak’a, MHP İl Başkanımız Bekir Kasap’a, diğer siyasi parti il başkanlarımıza, STK temsilcilerine teşekkür ediyorum.”















