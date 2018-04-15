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Vakıf Başkanına Ziyaretler devam ediyor

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Vakıf Başkanına Ziyaretler devam ediyor
15 Nisan 2018 Pazar 14:49

İstanbul Fındık zadede Bulunan Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının ziyaretçileri AK Parti önceki dönem il Başkanı Hakan Kobal,Bayburt İl Genel meclis üyesi Süleyman Ağın,As Bayburt Sahibi Kenan Aktürk,Özbek Yapı Sahibi Ersoy Özbek,Beyazıt Mermerin Sahibi Bünyamin Beyazıt Vakıf Başkanı İsrafil Kahramanı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

İsrafil Kahraman Bayburt Vakfı hizmetleriyle alakalı  Siyasetçi ve işadamlarıyla görüşmelerine devam ediyor.

Kahraman Bayburt’tan hayırlı olsun ziyaretine gelen Siyasetçi ve işadamlarına yapacakları hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulunarak,her kesimle görüşmelerimiz olacak.Vakıflar hizmet yeridir bizlerde bizden önce olduğu gibi hizmet yarışında çıtayı bir adım öne götürmek ve daha iyi nasıl hizmet verebilirin istişarelerini yapmaya devam edeceğiz dedi.

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