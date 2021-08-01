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VAKIF BAŞKANI KAHRAMAN KAVCIOĞLUNU ZİYARET ETTİ

Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Bayburt Vakfının eski Başkanı,Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr.Şahap Kavcıoğlunu ziyaret etti.

VAKIF BAŞKANI KAHRAMAN KAVCIOĞLUNU ZİYARET ETTİ
01 Ağustos 2021 Pazar 17:00
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BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman,daha önce Vakfımızın başanlığı yapan şimdiki Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr.Şahap Kavcıoğlunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

          Başkan Kahraman ziyaretten sonra yaptığı açıklamada:

T.C Merkez Bankası Başkanımız Sayın Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendiyi Makamında Ziyaret ettik.

       Hayırlı hizmetleri için her zaman yanında olduğumuzu, başarıları için duacı olduğumuzu ifade ettik. Vakfımızın çalışmaları hakkında kendisine bilgi verip istişarelerde bulunduk. Kendisine  sıcak, samimi karşılama ve ilgi ve destekleri için teşekkür ediyor tekrar saygılarımızı sunuyorum. Rabbim Yar ve Yardımcısı Olsun dedi.

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