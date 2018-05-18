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Ümraniye Derneği de Ramazan standını açtı.

İstanbul Ümraniye Belediyesi Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yılda 30 il Derneğine stant yeri verdi.

Ümraniye Derneği de Ramazan standını açtı.
18 Mayıs 2018 Cuma 16:38

Ümraniye Bayburt İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği ramazan şenlik alanındaki standını açtı.standın ilk gününde Dernek Yönetimi ,Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı ağırladı.

Dernek Standının ilk gününde açılış,Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Belediye Başkan Yardımcıları ,Bayburt Köy Dernek Başkanları ve Hemşerilerimizin katılımıyla yapıldı.Çaylar yudumlandı,tatlılar yenildi ve yöresel yemek ikramları yapıldı.

Ümraniye Bayburt Dernek Başkanı Sadettin Sağlam Ramazan şenlik alanında bulunan standımıza tüm hemşerilerimizi bekliyorum dedi.

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