ÜMRANİYE BAYBURT DERNEĞİNDEN ŞEHİTLERİMİZE DUA..

Ümraniye Bayburt Derneği ,Şehitleri anma ve istişare toplantısında hemşerilerimizle bir araya geldiler.

Program Şehitlerimize saygı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.Program konuklarından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman selamlama konuşması yaptılar.

Ümraniye Bayburt İl ve İlçeleri Kalkındırma Derneği Derneği Başkanı Sadettin Sağlam ve Yönetiminin ikram ettiği kahvaltı programında bir araya gelen hemşerilerimizle istişare yapıldı.Şehitlerimize dualar edildi.

Programa Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı ve yönetimi,Anadolu yakası Bayburt Dernek Başkanı Adem Doğan ve Yönetimi,Dernek Başkanları ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.