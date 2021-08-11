 ﻿
banner520

ÜMİT DERNEĞİNDEN BAŞKAN PEKMEZCİYE ZİYARET

Bayburt’ta sosyal anlamda yardımlaşma ve dayanışma amacıyla yeni kurulan Bayburt Ümit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurucu başkanı Nesli Kocabey ve yönetim kurulu üyeleri, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.

ÜMİT DERNEĞİNDEN BAŞKAN PEKMEZCİYE ZİYARET
11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:45
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Pekmezci, yeni kurulan Bayburt Ümit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin hayırlı olmasını temenni ederek, kurucu başkan ve yönetim kurulu üyelerine dernek faaliyetlerinde başarılar diledi.

Ümit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kocabey ise, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Pekmezci’ye bilgiler verdi. Bayburt’ta sosyal anlamda muhtaçlara umut olmak için yola çıktıklarını dile getiren Dernek Başkanı Kocabey, Bayburt merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri ile 175 köyde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için gönüllü üyelere kapılarının açık olduğunu bildirdi. 


Önceki Haber
Bayburt Üniversitesi; HALTER, BOKS VE RAGBİ SPOR Branşında Pilot Üniversite Olarak Belirlendi
Sonraki Haber
ÜMİT DERNEĞİNDEN BAŞKAN PEKMEZCİYE ZİYARET
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.